القوات الجوية بالجيش الوطني تؤسس أول مدرسة عسكرية لتخريج “موجهين أماميين”

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إنه تم تخريج الدفعة الثانية من مدرسة الموجهين الأماميين لوحدات القوات البرية تحت إشراف غرفة عمليات القوات الجوية، وذلك بحضور رئيس أركان القوات الجوية الفريق ركن طيار محمد منفور علي وخيرة من ضباط سلاح الجو المكلفون بالإشراف على هذه الدفعة .

وبحسب إيجاز صحفي لإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، أن مهمة هذه المدرسة هو تنسيق التعاون في الإسناد الجوي القريب Close Air Support للقوات البرية وأيضا القوات البحرية أثناء الإبحار وتنفيذهم للعمليات والمهام بالقرب من السواحل الليبية .