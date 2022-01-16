“العامة للكهرباء”: وفاة رجل ونجله بمنزلهما الواقع تحت خطوط الضغط العالي بعين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن وفاة أب ونجله في منزلهما الواقع تحت خطوط الضغط العالي، ضمن دائرة توزيع عين زارة.

وأوضحت الشركة في إيجاز صحفي، أنها تلقت بلاغا من الإدارة العامة للتحكم أمس، لفصل خط دانون من 220 التبة.

وتوجهت فرقة الصيانة بمكتب التشغيل والصيانة بن عون التابعة لدائرة توزيع عين زارة للكشف عن الخط على الفور.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت سابقا انهيار كامل في إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة كهرباء الزويتينة، ومحطة كهرباء الزويتينة الغازية تتسبب في عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية علي شبكة كهرباء المنطقة الشرقية بقدرة انتاجية (300) ميجاوات”.

وتابعت الشركة في إيجاز صحفي:” وذلك بتعطل عدد 4 وحدات داخل المحطة في ظل عجز الإدارة العامة للإنتاج ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وحكومة الوحدة الوطنية وذلك بسبب عدم صيانة صمامات الغاز داخل المحطة بالرغم من صرف 2.7 مليار دينار، متابعة، محطة الزويتينة الغازية تنتج حاليا فقط (160) ميجاوات من إجمالي ( 700) ميجاوات، والوحدة السادسة ( 130) ميجاوات، و الوحدة الثالثة ( 30 ) ميجاوات.