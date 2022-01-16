بعد لقاء الدبيبة بمدير الموساد الإسرائيلي في الأردن.. طائرة حفتر تحط ساعتين في إسرائيل

RT – كشف تقرير نشرته صحيفة “جورزاليم بوست” الإسرائيلية أن طائرة خاصة يملكها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد حطت في إسرائيل يوم الخميس.

وكانت طائرة حفتر من طراز Dassault Falcon 900 قد أقلعت من ليبيا وهبطت لفترة وجيزة في قبرص، قبل أن تتوجه إلى إسرائيل، حيث بقيت هناك ساعتين، قبل أن تعود مرة ثانية إلى قبرص، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن زيارة حفتر لإسرائيل جاءت بعد أيام من نشر وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة التقى بمدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع في الأردن لبحث ملف تطبيع ليبيا للعلاقات مع إسرائيل.

وكان مكتب الدبيبة قد نفى عقد الاجتماع.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد كشفت في نوفمبر 2021 أن صدام نجل حفتر كان قد التقى بمسؤولي المخابرات الإسرائيلية العام الماضي.

وأشار التقرير الصحيفة حينها إلى أن حفتر الأب والابن يسعيان إلى الحصول على مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية