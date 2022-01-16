وزير الصحة يتابع إجراءات توفير الأدوية

ناقش وزير الصحة ” علي الزناتي ” مع مدير إدارة الصيدلة ” ليلى العربي ” اليوم السبت، إجراءات تحديث القائمة النمطية للأدوية التخصصية، والإجراءات اللازمة لتفعيل العطاء العام للدولة من مختلف بنود الإمداد الطبي.

كما تابع الوزير الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصيدلة بشأن توفير احتياجات الأدوية التخصصية وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع ” فيسبوك ” .

يذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هاجم وزير الصحة في اجتماعه مع جهاز قطاع الإمداد الطبي، الأسبوع الماضي، قائلا إنه في وادٍ والمواطن في وادٍ.