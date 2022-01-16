مصادرة الآليات والتحقيق القانوني أبرزها.. الجيش يكلف اللواء 128 المعزز بمنع الصيد الجائر

قال اللواء خالد محجوب مدير الشؤون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، إنه عملا على الحفاظ على الحياة البرية للحيوانات الصحراوية من الانقراض و التي تعيش في الجنوب الليبي وعلى الشريط الحدودي بسبب تعرضها للصيد الجائر.

وأضاف، في إيجاز صحفي، صدرت التعليمات من القيادة العامة إلى قوة الدوريات الصحراوية باللواء 128 المعزز ، بخصوص الصيد الجائر الذي تتعرض له الأحياء البرية على طول الشريط الحدودي الجنوبي فأنه سيتم معاقبة الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال أي كانوا وإحالتهم للجهات القانونية المختصة ومصادرة آلياتهم ومعدات الصيد .

وتابع، هذا القرار حتى لا تنقرض هذه الحيوانات ويتم المحافظة على جنسها خصوصا بعد ما تعرضت له طيلة السنوات الماضية والتي تعتبر عمليات إبادة وليس مجرد صيد مقنن.