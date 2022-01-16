الشؤون الاجتماعية تفند الإشاعات حول امتناعها عن صرف منحة الأولاد

العنوان – طرابلس

فندت وزارة الشؤون الاجتماعية الإشاعات حول امتناع الوزارة عن صرف منحة الأولاد للربع الأخير من العام 2021م.

ونبهت الوزارة المواطنين بعدم الإنجرار وراء الأخبار الكاذبة والمفبركة عبر صفحات ومنصات التواصل الإجتماعي.

وطمأنت المواطنين بأن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام 2021م ستكون في حساباتهم الأيام القريبة القادمة.

وأكدت الوزارة أن العمل شارف على الانتهاء لضمان إدراج أكبر عدد من الواقعات وعدد المستفيدين بما يحقق التقليل من الملاحق و التظلمات .

وكان رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية، بصرف منحة الأبناء المقررة عن 3 أشهر الأخيرة من العام 2021.

وطالب الدبيبة، الوزيرة بإحالة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2021 إلى حسابات مستحقيها خلال هذا الأسبوع.

ودعا رئيس الحكومة، وزيرة الشؤون الاجتماعية بإيضاح أسباب تأخر صرف المنحة حتى تاريخ القرار.