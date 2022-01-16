بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 16 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 16 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء باردة على مع معظم أرجاء البلاد، يتخللها أمطار متفرقة على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: مغيمة يتخللها سقوط أمطار على فترات خاصة المناطق الساحلية.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (09-15) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مغيمة مع سقوط أمطار متفرقة و تكون فرصة جيدة على مناطق الخليج وجالو .

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (09-15) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لإمطار خفيفة.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (12 – 15)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على السرير مع احتمال بسيط لإمطار خفيفة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 15) مْ. .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:23)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09).