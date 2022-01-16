القوات المسلحة الليبية ترحل ألف مهاجر غير شرعي إلى النيجر

قال اللواء خالد المحجوب، مدير الشؤون المعنوية بالجيش الوطني الليبي، إن عملا كبيرا يتم من أجل إنهاء ظاهرة الهجرة الغير شرعيه فبعد العمليات النوعية للقوات المسلحة التي نفذتها وحدات غرفة عمليات الجنوب كلفت دوريات صحراوية من اللواء طارق بن زياد المعزز للعمل على مكافحة ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

وتابع في إيجاز صحفي، تم ترحيل أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي بتجميعهم في قاعدة تمنهنت ومن ثم إلي معبر التوم ليتم تسليمهم لدولة النيجر ، متابعا، كل هده المجهودات تاتي لتأمين الجنوب في كل مناطقه في الوقت الدي يحاول المستفيدين من الهجرة الغير شرعية والذين لا تهمهم إلا مصالحهم واستباحوا أرض وطنهم لكسب غير مشروع على حساب أمن المواطن وساهموا في نشر عصابات الإتجار بالبشر وخطف المواطنين والابتزاز يحاولون عرقلة جهود القوات المسلحة ويسعون لنشر الفتن والشائعات.