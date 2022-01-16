الحبري: الطبقة السياسية لم تهتم بمستقبل الاقتصاد الحالي

العنوان – بنغازي

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري إن الطبقة السياسية الحالية بشكل عام لم تبدي اهتماماً بمستقبل الاقتصاد الحالي.

وأضاف الحبري خلال مشاركته في مؤتمر الحاجة إلى تنويع الاقتصاد، أمس السبت أنه تم ضياع نصف احتياطات الدولة.

وأشار إلى أنه طالب بالبدء في إصلاح القطاع المصرفي، وكذلك ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 1 لسنة 2013، وإعادة تفعيل وافتتاح سوق الأوراق المالية.

ودعا نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى تشكيل لجنة علمية هدفها التطوير الاقتصادي للاقتصاد الليبي؟

وأوضح الحبري في الوقت نفسه بأنه لن يكون هناك إصلاح دون وجود إرادة سياسية واعية خالية من الفساد وهدفها الوطن.