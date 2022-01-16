أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة على معظم أرجاء ليبيا

أخبارليبيا24 – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية. حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد بأن تكون أجواء باردة على معظم أرجاء البلاد.

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الحالة الجوية يتخللها أمطار متفرقة على مناطق الشمال.

وأشار إلى أن الطقس في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة. تكون السماء مغيمة يتخللها سقوط أمطار على فترات خاصة المناطق الساحلية.

وأوضح أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (09-15) مْ.

ولفت إلى أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده. السماء مغيمة مع سقوط أمطار متفرقة و تكون فرصة جيدة على مناطق الخليج وجالو.

وأكد أن الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية، فيما درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (09-15) مْ.

وحالة الطقس في الجفرة – سبها-غـات – غدامس – الحمادة بحسب المركز. تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لإمطار خفيفة.

وبين المركز الوطني. أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12 – 15)مْ.

وأوضح المركز. أن الطقس في لكفرة- السرير- تازربو تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على السرير مع احتمال بسيط لأمطار خفيفة.

وذكر أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13- 15) مْ.