بشير السويحلي: لسنا بحاجة لأبراج مثل دبي.. وحادث الرافعة استغل بشكل طفولي

زعم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، أننا لسنا بحاجة لأبراج مثل دبي، مشيرا إلى أن حادث الرافعة استغل بشكل طفولي، على حد قوله.

وقال بشير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بخصوص الرافعة التي سقطت على أحد المباني بطريق الشط، فإنه أصبح من الواضح الآن أنه إما حدث بفعل فاعل، أو بسبب خطأ غبي جدا في محاولة تفكيكها”، بحسب زعمه.

وأضاف “الغريب أنه لم يسأل أحد ماذا كان يصور الذي صور الحادثة؟، ولماذا كان موجه الكاميرا صوب البرج وكأنه لديه علم بما سيحدث في الدقائق القادمة؟، هذا مش مهم الآن ولا مهم ما فعلته بعض الأطراف السياسية من محاولة لاستغلال الحادث بشكل طفولي جدًا”، وفقا لتعبيره.

وتابع “المهم الآن أن نسأل أنفسنا. هل نحن فعلا نحتاج لهذه الأبراج التي بدأ تنفيذها أيام برنامج ما يعرف ليبيا الغد والذي كان يقوده سيف القذافي وأوقفه والده بسبب تكلفة المشاريع التي وصلت 25 مليار دينار في ذلك الوقت وكذلك بعض الفساد الحاصل من قبل فريق سيف القذافي”، على حسب ادعائه.

واستطرد “أنا شخصيًا لا أعتقد اننا بحاجة لهذه الأبراج الإدارية والتي كانت فقط نسخ لصق لمدينة دبي بدون الأخذ في الاعتبار العوامل الجغرافية والبنية التحتية اللازمة لهكذا مباني، كان الأفضل التركيز على تطوير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وزيادة سعتها نتيجة الطلب المتزايد وكذلك بناء وإنشاء الطرق السريعة للتخلص من الزحام الحاصل في المدن الرئيسية مثل طرابلس مصراته بنغازي وغيرها”، وفقا لوصفه.

واستكمل “كذلك الاهتمام بمد المياه وخدمات الصرف الصحي لمناطق مثل جبل نفوسة والجنوب وغيرها والتركيز على التنمية المستدامة في كثير من المناطق البعيدة والنائية لتفادي الهجرة العكسية للشمال إلخ..، الموضوع يحتاج إلى دراسة جدوى كاملة وشاملة ووضع خطة تحول كبرى تأخذ في الاعتبار، الأولويات المطلوبة لليبيا في العشر سنوات المقبلة”، بحسب قوله.