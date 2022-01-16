ليبيا تشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي

شاركت ليبيا ممثلة في مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع الافتراضي لهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية بصفتها رئيس اتحاد المغرب العربي ، وذلك بدعوة من “فيليكس تشيسيكيدي” رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقيرئيس جمهورية الكونغو

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الزوم ناقش إحاطة حول الوضع الوبائي وآخر المستجدات بشأن مكافحة وباء كورونا في القارة الأفريقية، والمتطلبات الصحية والتوصيات بشأن عقد اجتماعات القمة خلال فترة جائحة كورونا والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير القادم إلى جانب النظر في مشاريع جداول أعمال دورات لجنة الممثلين الدائمين، المجلس التنفيذي، قمة الاتحاد الافريقي ، بالإضافة إلى القمة السادسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وتقرير تقييمي للوضع السياسي للسلم والأمن في القارة الأفريقية.

وجرى في ختام الاجتماع الاتفاق على وضع الحلول العاجلة لكل الأزمات السياسية والأمنية في القارة الأفريقية، والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تنشط خاصة في منطقة الساحل واتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول الأفريقية، ونبذ واستنكار التغيرات غير الدستورية في القارة و التأكيد على انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي ستعقد يومي 2 و 3 فبراير والقمة التي ستعقد يومي 5 و 6 فبراير القادم حضورياً مع الترشيد والتقنين في جدول أعمالهما وكذلك الحد من مرافقي الوفود المشاركة ودراسة وثائق قمة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي ومراجعة وتقييم ماتم إنجازه ومن ثم المضي قدما في هذه الشراكة الاستراتيجية.