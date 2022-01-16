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الأرصاد تحذر من رياح شمالية شرقية على ساحل من بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة اليوم على ساحل من بنغازي إلى شحات تصل سرعتها 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق من حين إلى أخر.
• رياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر  بين 14 و17 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء هطول المطر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• هطول أمطار متفرقة خاصة على الخليج.
• رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سـرعتها بين 5 و29 عقدة وتصل إلى 25 عقدة اليوم على ساحل من بنغازي إلى شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و17 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر من رياح شمالية شرقية على ساحل من بنغازي

الأرصاد تحذر من رياح شمالية شرقية على ساحل من بنغازي

الأرصاد تحذر من رياح شمالية شرقية على ساحل من بنغازي

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

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