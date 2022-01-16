وزارة الشؤون الاجتماعية: منحة الأولاد ستكون في حسابات المستفيدين خلال أيام

طمأنت وزارة الشؤون الاجتماعية المواطنين والمواطنات، بأن منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة للربع الأخير من العام ستكون في حساباتهم الأيام القريبة القادمة.

وأشارت إلى أن هذه المنحة تأتي ضمن مبادرة عودة الحياة، وبدعم ومساندة مستمرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني.

وأكدت الوزارة أن العمل شارف على الانتهاء لإدراج أكبر عدد من المستفيدين، بما يُحقق التقليل من الملاحق والتظلمات، نافية كافة ما يُنشر عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي حول امتناع الوزارة عن صرف منحة الأولاد للربع الأخير من العام 2021.

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