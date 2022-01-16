العكروت: لو غيَّر الدبيبة بعض وزرائه لقطع الطريق على دعوات إقالته

رأى سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان محمد خليفة العكروت، أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة سيقطع الطريق على الداعين لإقالته حال قيامه بتعديلات وزارية على حكومته في الوقت الحالي، وفقًا لحديثة.

العكروت وفي منشور له على فيسبوك، قال : “إذا قام رئيس الوزراء ببعض التغيير في وزاراته، فهي ستكون ضربة استباقية وقطعاً للطريق أمام أي تفكير في تغيير الحكومة، أنتم غير راضين عن أداء الحكومة، هانذا أبعد غير المرضي عنهم فيها”، حسب رؤيته.