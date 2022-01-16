عبد الله الغرياني: الأمل في الشعب كبير لاستعادة الانتخابات

أكد الناشط السياسي والمدون، عبد الله الغرياني، أن الأمل كبير في الشعب، مشيرا إلى التظاهر غدا أمام مقر مجلس النواب بطبرق لأجل الانتخابات.

وقال الغرياني، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تخطيط من قبل أغلب الأطراف الرئيسية لارتكاب جريمة اغتيال بحق مليونين وأربعمئة ألف مواطن في الانتخاب”.

وأضاف “هذه الجريمة سوف تشارك فيها الأطراف السياسية النفعية، ولكن حتماً سوف يقف أمامها الشعب الذي املنا فيه مازال كبير، غداً الاثنين التظاهر أمام مقر مجلس النواب بطبرق لأجل الانتخابات”.