القطراني يتوجه إلى موسكو رفقة وفد وزاري

يُجري نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني زيارة إلى موسكو تستغرق 3 أيام ابتداء من اليوم، يرافقه وفد وزاري، وذلك للقاء مسؤولين روس ومن بينِهم وزيرا الخارجية والدفاع ونائب رئيس الوزراء.

ووفق تاس فإن جدول المباحثات يتضمن ملف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويضم الوفد الليبي وزير النفط والغاز ووزير الصحة ووزير التخطيط.

وتأتي هذه الزيارات للمسؤولين المحليين إلى روسيا في وقت تنشغل فيه موسكو بملفات عدة، إلا أنها لا تغفل عن الأزمة الليبية، فيما تحاول جاهدة أن تكون في صدارة المهتمين بالملف الليبي خصوصاً بعد غياب مبعوث أممي عن ليبيا خلفاً ليان كوبيش واختيار وليامز بصفة مستشارة للأمين العام في ليبيا، إضافة لتأجيل الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في ديسمبر الماضي.

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