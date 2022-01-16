وليامز تعرب عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات في يونيو المقبل

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أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز. عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات الليبية حتى شهر يونيو المقبل.

وأكدت في مقابلة مع الأناضول. أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد.

وأشارت ويليامز. إلى أن مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفّرت مظلة دولية ساهمت في الجمع بين الليبيين.

وذكرت. أن الأمم المتحدة هي الفاعل الأكثر نزاهة في هذه العملية. التي تمكنت من الجمع بين الأطراف الليبية تحت سقف واحد.

ولفتت. إلى أن البرلمان الليبي أنشأ لجنة لوضع خارطة طريق من خلال التشاور مع الجهات الفاعلة بالبلاد. ومن المتوقع أن تقدّم تقريرها إضافة إلى حزمة من التوصيات للبرلمان في 25 يناير الجاري.

وأوضحت ويليامز. أنها أجرت زيارات إلى مختلف المناطق في ليبيا، من شرقها إلى غربها. وتحدثت إلى الليبيين، واطلعت على مختلف الآراء المرجوة.

وأكدت. أن الأطراف في ليبيا لديها رغبة في مواصلة التفاوض. مذكّرة بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011.

وبينت أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيًا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وتأمين حدود البلاد.

واعتبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أن أفضل طريقة لحدوث ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع.

وأضافت: “أعتقد أن إجراء الانتخابات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار الزمني. قد يشمل ذلك سيناريوهات مختلفة. أعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي في هذا الصدد”.

ونوهت ويليامز إلى حدوث تطورات إيجابية للغاية خلال الشهر الماضي. حيث شهدت الساحة الليبية انعقاد اجتماعين مهمّين بين ممثلي الشرق والغرب. حول توحيد المؤسسة العسكرية والبنك المركزي.

وتابعت ويليامز:” لا أرى أي رغبة لدى الليبيين للعودة إلى الحرب في هذا الوقت. الآن تغير خطاب الليبيين، الجميع يستخدم خطابًا سياسيًا حضاريا بدلًا من التلويح بالحرب، وهذا تطور مهم للغاية”.

وترى أن “الحل يمر من خلال تشكيل أفق سياسي ثابت الأركان يؤدي إلى اختيار حكومة منتخبة. ورئيس منتخب. وبالطبع وضع أكثر ديمومة يرتكز إلى أساس قانوني ودستوري قوي”.