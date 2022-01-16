أوحيدة: إعادة تشكيل الحكومة أهم الخطوات في طريق التمهيد للانتخابات

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن إعادة تشكيل الحكومة، هي أولوية كإحدى أهم الخطوات في طريق التمهيد للانتخابات.

أوحيدة وفي تصريحات صحفية ،قال :” تقرير اللجنة النيابية المكلفة بإعداد خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، قد لا يكون جاهزًا خلال جلسة الاثنين المقبل”.

وأضاف “هذا التقرير سيتضمن مقترحاتها بشأن شكل خارطة الطريق التي تتضمن توضيح وضع الحكومة وبقائها أو عدمه”.

وتابع أوحيدة “مطلب تغيير الحكومة هو مطلب عدد من النواب الذي بادر موقع مجلس النواب لنشر بيانهم”. حسب قوله.