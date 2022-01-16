مجلس الوزراء يأذن بإنشاء 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بالإذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا يتمتنفيذها خلال ثلاثة سنوات بمعدل 500 مدرسو سنويا ابتداء من العام 2022. ويقضي قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسنة 2021 بأن تكون الأولوية في التنفيذ لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح وذلك وفقا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية ووفقا للتشريعات النافذة والمنظمة للتعاقد. وقدمت وزارة التربية والتعليم برنامجا فنيا وماليا وزمنيا لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع (تنفيذ 500 مدرسة جديدة) وأدوات التنفيذ المقترحة وذلك لاعتماده من قبل مجلس الوزراء.

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