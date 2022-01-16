أوحيدة: تقرير اللجنة النيابية المكلفة بإعداد خارطة الطريق غير جاهز بعد

العنوان – طبرق

أكد عضو مجلس النواب، جبريل اوحيدة عدم جاهزية تقرير اللجنة النيابية المكلفة بإعداد خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، خلال جلسة غد الإثنين.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية أن تقرير اللجنة سيتضمن مقترحاتها بشأن شكل خارطة الطريق التي تتضمن توضيح وضع الحكومة وبقائها أو عدمه.

وأوضح عضو مجلس النواب أن إعادة تشكيل الحكومة كإحدى أهم الخطوات في طريق التمهيد للانتخابات هي الأولوية الأهم.

وأشار اوحيدة إلى أن مطلب تغيير الحكومة هو مطلب عدد من النواب، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، سيترأس جلسة الإثنين المقبل.