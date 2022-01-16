أجواء باردة على مختلف مناطق ليبيا.. تتخللها أمطار متفرقة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد.

وفي المُلخّص العام، أشار المركز إلى أن الأجواء تبقى باردة على معظم أرجاء البلاد، تتخللها أمطار متفرقة على مناطق الشمال. وجاءت تفاصيل باقي التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: غائمة يتخللها سقوط أمطار على فترات خاصة في المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (09-15) مْ .

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: غائمة مع سقوط أمطار متفرقة وتكون فرصة جيدة على مناطق الخليج وجالو .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (09-15) مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لأمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12 – 15)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على السرير مع احتمال بسيط لإمطار خفيفة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 15) مْ.

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