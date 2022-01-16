وكالة روسية: القطراني سيبحث ملفي المرتزقة والانتخابات في موسكو

أكدت وكالة “تاس” للأنباء الروسية أن نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني سيزور روسيا ابتداء من الأحد 16 يناير الجاري.

وقالت الوكالة إن زيارة القطراني إلى روسيا تستمر حتى 20 يناير، ومن المقرر أن يلتقي بعدد من المسؤولين الروس من بينهم وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء.

وأضافت وكالة “تاس” للأنباء أن القطراني سيبحث مع المسؤولين الروس مسألة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت الوكالة الروسية إنه من المنتظر أن يرافق القطراني وزير النفط والغاز محمد عون ووزير الصحة علي الزناتي ووزير التخطيط كمال الحاسي.