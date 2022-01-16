لـ«بوابة إفريقيا».. متحدث البعثة الأممية يكشف تفاصيل زيارة ويليامز للقاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

16 January, 2022

كشف المتحدث باسم البعثة الأممية جان العلم، عن تفاصيل زيارة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، للعاصمة المصرية القاهرة.

وقال العلم في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “الزيارة تأتي في إطار جهود المستشارة ستيفاني ويليامز المستمرة للدفع قدماً بالعملية السياسية”، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تعقد ويليامز سلسلة من اللقاءات خلال الفترة من 15 إلى 16 يناير مع المسؤولين المصريين وممثلي جامعة الدول العربية، وذلك للتباحث والتشاور حول الأوضاع في ليبيا، في إطار دعم إقليمي ودولي منسَّق للعملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك العملية الانتخابية.

وأوضح العلم، أن ويليامز تعتزم خلال هذه الزيارة اللقاء بمحاورين ليبيين في القاهرة لمناقشة الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل المضي قدماً في العملية الانتخابية.