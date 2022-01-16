ليبيا تشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية

العنوان – طرابلس

شاركت ليبيا ممثلة في مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في الاجتماع الافتراضي لهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية بصفتها رئيس اتحاد المغرب العربي.

وناقش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الزوم إحاطة حول الوضع الوبائي وآخر المستجدات بشأن مكافحة الوباء في القارة الأفريقية، والمتطلبات الصحية والتوصيات بشأن عقد اجتماعات القمة خلال فترة جائحة كورونا.

وبحث الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات قمة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي خلال شهر فبراير المقبل.

واستعرض مشاريع جداول أعمال دورات لجنة الممثلين الدائمين، المجلس التنفيذي، قمة الاتحاد الأفريقي ، بالإضافة إلى القمة السادسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ونوقش خلال الاجتماع أيضًا تقرير تقييمي للوضع السياسي للسلم والأمن في القارة الأفريقية.

وتم الاتفاق على وضع الحلول العاجلة لكل الأزمات السياسية والأمنية في القارة الأفريقية، والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تنشط خاصة في منطقة الساحل.

واتفق على اتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول الأفريقية، ونبذ واستنكار التغيرات غير الدستورية في القارة.

وتم التأكيد على انعقاد دورة المجلس التنفيذي التي ستعقد يومي 2 و 3 فبراير والقمة التي ستعقد يومي 5 و 6 فبراير القادم حضورياً مع الترشيد والتقنين في جدول أعمالهما وكذلك الحد من مرافقي الوفود المشاركة.

دراسة وثائق قمة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي ومراجعة وتقييم ماتم إنجازه ومن ثم المضي قدما في هذه الشراكة الاستراتيجية.