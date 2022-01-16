الارصاد: طقس بارد بعموم ليبيا… وأمطار جيدة ومتفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء مغيمة على معظم المناطق ، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال على فترات متقطعة ومتوقع ان تكون امطار جيدة هذا اليوم على منطقة الخليج ،مع احتمال ان تشمل بعض الامطار الخفيفة مناطق (جالو – السرير – الجفرة).

ووفقا للتقرير يبقى الطقس بارد على معظم ارجاء البلاد حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 15) مْ ولاتتجاوز (10) مْ علي المناطق الجبلية.

وكانت الارصاد اشارت في تقرير سابق أن لاتغير كبير يطرأ على حالة الطقس خلال اليومين القادمين بالمقارنة مع يوم السبت حيث تتكاثر السحب بين الحين والآخر قد تصحبها بعض الامطار المتفرقة ، والاجواء تميل الى البرودة ، والله اعلم.