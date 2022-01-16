الجدال: «الدبيبة» يظهر كأنه المنقذ في العلن وفي السر «يشتري الذمم»

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن مشكلة عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، هي هروبه إلى الأمام وحرق المراحل في العلن، ويظهر كأنه المنقذ وفي السر يلعب لعبة شراء الذمم ويتماهى مع المليشيات.

وقال الجدال، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أقدم فلم شاهدته بلادنا فلم أسمه «الضحك على الدقون» بطولة تجار الخردة؛ من زمان المسرح يغض بالمصفقين، مخلفات الحرب وسكة الحديد وأخيراً الرافعات”.

وأضاف “قاله «غير تعال أنا بنسألك وأنت جاوب وقول اللي بتقول» ها هو ماخذة خاطر قدام الناس. باهي هذا أليس ضحك على الدقون. راهوا واحد يقولي الدال منقوطة”.

وتابع “لابس جرد وطالع «زلاللي» ويجري عرقان وفاتح فيلم تدشين باقي الطريق الغارقة، غير وين ماشي بينا «يا صيلوغ»، الكلمة الوحيدة الصادقة قالها «الزهار» مدير الشركة «البلعات كاثره على الطريق»، هو أصلا مشكلة البلاد في البالوعات «اللي تبلع بلا مضغ»”.

واستطرد “مشكلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية هروبه إلى الأمام وحرق المراحل في العلن، يظهر كأنه المنقذ وفي السر يلعب لعبة شراء الذمم ويتماهى مع «أولادنا» المليشيات؛ باهي لكن أولادنا قاعدين في حياشهم”.

واستكمل “في ليبيا الخطابات الشعبوية والأصوات العالية للضغط على مكامن الجروح بلا فائدة. ملينا منها. محتاجين خطاب «رزين» نبيعوه في سوق الخردة. وأحضر يا زين وكدس على رئيس حكومتنا القنيين بوجرد أبيض سبسابي. ويليل يالالال ياللي”.