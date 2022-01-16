العباني: يجب تشكيل حكومة جديدة في هذه الحالة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

16 January, 2022

أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني أن تشكيل حكومة جديدة بديلة عن الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة هو مطلب الكثير من الناس.

وأضاف العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال منذ أن سحب مجلس النواب الثقة منها في 20 سبتمبر 2021 وتابع: أعتقد أنه من المناسب استمرار هذه الحكومة حتى موعد الانتخابات إن كان قريبا لكن إن كان موعد الانتخابات بعيد فلا بد من اختيار حكومة جديدة.

وكان عددا من النواب أعلنوا تبرؤهم من حكومة الوحدة الوطنية متهمينها بالفساد وأكدوا أنهم “لا يتحملون مسؤولية عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها“.

وطالب النواب بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.