توقعات بأجواء مغيمة وسقوط أمطار متفرقة

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد الأجواء مغيمة على معظم المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال على فترات متقطعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون أمطار جيدة هذا اليوم على منطقة الخليج ، مع احتمال أن تشمل بعض الأمطار الخفيفة مناطق جالو – السرير -الجفرة.

وأشار إلى أن الطقس يبقى باردًا على معظم أرجاء البلاد حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 15) م ولاتتجاوز (10) م علي المناطق الجبلية.