ديبي: المسلحين التشاديين في ليبيا سيعودون إلى بلادهم وسيتم نزع أسلحتهم

ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إن وفدًا من بلاده موجود في العاصمة القطرية الدوحة من أجل الإعداد لبدء حوار مع الحركات التشادية المسلحة.

ديبي وفي مداخلة له عبر قناة “الجزيرة” القطرية ضمن برنامج “لقاء خاص”، أشار إلى أن أمير دولة قطر تميم آل ثاني وافق على مساعدة الأطراف التشادية في الحوار والمصالحة.

وأضاف أن الحوار المرتقب في قطر مع الحركات المسلحة سيتيح التفاوض من أجل التوصل للسلام، وأن المسلحين التشاديين في ليبيا سيعودون إلى بلادهم وسيتم نزع أسلحتهم.

وقال ديبي: “نحن قلقون جدًا مما يجري في السودان لأنه قد تكون له تداعيات علينا”.

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