مركز مكافحة الأمراض يسجل 13 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 13حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و129 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 15 بالمئة، من أصل5737 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 870 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 384473 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى7005 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5841 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1,961,086 والمطعمين بالجرعة الثانية الذي بلغ 937,679 وجرعة تعزيزية 3251.