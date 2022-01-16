مردة: لا يوجد موعد قريب لإجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر علي مردة إن القوة القاهرة لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد قريب لإجراء الانتخابات.

وقال مردة في تصريحات صحفية: “لن تتم الانتخابات في موعد الرابع والعشرين من يناير الجاري. وأن المفوضية بانتظار نتائج لجنة خارطة الطريق المشكّلة من البرلمان”.

وأضاف “لا يمكن تحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات، لأن المشهد السياسي متخبط وكل أجندة تختلف عن الأخرى”.

وتابع “موعد 24 يناير الجاري، كان مجرد اقتراح من المفوضية وفقًا لنص المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة”.

واستطرد “في حالة تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد يتم تحديد موعد آخر خلال 30 يومًا من ذلك اليوم باقتراح من المفوضية وبالتنسيق مع البرلمان، ولا يوجد موعد قريب لإجراء الانتخابات”.