أبوعميد لـ«بوابة إفريقيا»: حكومة الوحدة فقدت مصداقيتها ولم تقم بواجباتها

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

16 January, 2022

رأى المرشح الرئاسي المبروك أبو عميد، أن هناك توجه داخل مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة لتولي قيادة المرحلة المقبلة.

وقال أبوعميد، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “الانقسام داخل مجلس النواب قد يعرقل عملية الإجماع حول مصير الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة، حتى في حال لو تمكن البرلمان من الوصول للنصاب فإن مقترح تشكيل حكومة جديدة قد يواجه بالمعارضة وعدم القبول، وقد يجر طرابلس وما حولها إلى اقتتال في إطار فرض سياسة الأمر الواقع”.

وأضاف أبوعميد، “حكومة عبدالحميد دبيبة فقدت مصداقيتها كحكومة وحدة وطنية، ولم تقم بواجباتها تجاه توحيد المؤسسات وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بل كانت عائقا لإنجاز الاستحقاقات وإنهاء الأجسام المنتهية، والمشهد الآن معقد إلى حد كبير، وما يدار في الكواليس من الدول النافذة غير واضح وخاصة فيما يتعلق بتأييدها أو رافضها لإنهاء حكومة عبدالحميد دبيبة”.