شرطة بوعطني تضبط مطلوبًا للنيابة منذ 2019

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأحد أن مركز شرطة بوعطني ضبط شخصاً من ذوي السوابق ومطلوب لدى النيابة العامة منذ عام 2019.

وأضافت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات بالمركز داخل الاختصاص وردت معلومات لأعضاء التحريات من أحد مصادرهم الموثوقة عن تواجد أحد المطلوبين للنيابة ويُدعى (أ.م.م) من مواليد 1997 بالقرب من عمارات المساكن الجاهزة.

وأوضحت المديرية أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان تواجده وإعداد كمين له وبالفعل تم ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وأشارت المديرية إلى أنه بالتعميم عليه تبين أنه مطلوب في عدة وقائع منها الإيذاء الجسيم وتحطيم عدة مركبات تخص المواطنين والتهجم على عدة منازل بواسطة أسلحة نارية والاعتداء على أحد المواطنين بواسطة سلاح أبيض مما سبب له عاهة مستديمة.

وأفادت المديرية أنه تبين أن المطلوب قام بالرماية على منزل مواطن وزوجته بواسطة سلاح ناري كلاشن كوف مما سبب أضرارًا بالمنزل.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.