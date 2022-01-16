دغيم: هناك تيار داخل البرلمان لن يسمح باختطاف عقيلة صالح للقرار

ليبيا – شدد عضو مجلس النواب زياد دغيم على أن عودة عقيلة صالح إلى سابق عمله رئيسًا للبرلمان يقصيه من الترشح لرئاسة البلاد، وأن حضوره الجلسة المقبلة قد يبطل ما يصدر عنها من قرارات.

دغيم قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري : إن إدارة رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري للجلسات واللقاءات والقرارات الصادرة أعادت الهيبة للمؤسسة التشريعية، كون الأخير احترم النظام الداخلي والعمل الجماعي والتشريعات الليبية النافذة.

وأكد على أن هناك تيارًا داخل المجلس لن يسمح باختطاف المستشار للقرار داخل البرلمان.

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