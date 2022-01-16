حويلي: كل الاجتماعات بين لجان النواب والدولة تشير إلى إمكانية التوافق

قال عضو ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري ” عبد القادر احويلي، إن كل الاجتماعات الرسمية بين لجان مجلسي النواب والدولة وغير الرسمية بين المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري تشير إلى إمكانية التوافق، مرجحًا الانتهاء من تحديد الاستحقاق الدستوري في مارس المقبل.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، لفت إلى أن مجلس الدولة لم يتطرق في أعماله وأجنداته لملف الحكومة وتغييرها، مشيرًا إلى أن التواصل مع النواب تركز على المسار الدستوري وخارطة الطريق في انتظار مخرجات لجنة خارطة الطريق البرلمانية في هذا الشأن، وفق تعبيره.

واضاف إنه إذا كانت البعثة الأممية ومجلس النواب جادين فيمكن الوصول إلى انتخابات في يونيو المقبل، موضحًا أن هناك إمكانية للمرور إلى الاستفتاء على الدستور بالاتفاق بين الدولة والنواب أو الاتجاه إلى خيارات أخرى مطروحة في هذا المسار، منها أن يأخذ الباب الثالث لنظام الحكم بمشروع الدستور للاستناد إليه.