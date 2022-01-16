القبض على شخصين في طرابلس متلبسين بالإتجار في المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخصين إثنين يقومان بالإتجار بالمخدرات وبحوزتهم 2 كيلو و100 جرام من مخدر الكوكايين.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي ورود معلومات مصدرية إلى أعضاء التحري والقبض بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تفيد وجود شخصين من العمالة الوافدة من الجنسية الأفريقية يقومان بالترويج لمخدر “الكوكايين” داخل مدينة طرابلس.

وبينت وزارة الداخلية أن أعضاء التحري والقبض باشروا بجمع المعلومات اللازمة وضبط الشخصين المطلوبين متلبسين وبحوزتهم كمية من مخدر “الكوكايين” تقدر ب(2 كيلو و100 جرام).

وأشارت وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.