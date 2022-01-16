سقوط مروجين اثنين لمخدر «الكوكايين» في طرابلس (صور)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، القبض على شخصين بتهمة الاتجار بمخدر «الكوكايين».

وحسب معلومات وردت إلى أعضاء التحري والقبض بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد «تبين وجود شخصين من العمالة الوافدة من الجنسية الأفريقية يروجان لمخدر الكوكايين في مدينة طرابلس»، وفق بيان للوزارة.

– ضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات

– ضبط تشادي مطلوب في واقعة سطو مسلح بوادي الربيع

– مديرية أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي «خطير»

وأشار بيان الداخلية إلى أن «أعضاء التحري والقبض جمعوا المعلومات اللازمة وضبطوا الشخصين المطلوبين متلبسين وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين تقدر بـ2 كيلو و100 غرام». واتُخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمين إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

من كمية مخدر «الكوكايين» المضبوطة مع المروجين، 16 يناير 2022. (فيسبوك)

من كمية مخدر «الكوكايين» المضبوطة مع المروجين، 16 يناير 2022. (فيسبوك)