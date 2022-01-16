ليبيا تقرر معاملة المعلم الفلسطيني أسوة بالمعلم الليبي

العنوان – طرابلس

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية أحمد الديك، إن السلطات الليبية قررت التعامل مع المعلم الفلسطيني أسوة بالمعلم الليبي.

وذكر الديك في تصريحات صحفية أنه تم إدراج زيادة المرتبات للمعلمين الفلسطينيين لشهر 12 وبأثر رجعي، وفروقات لراتب شهري 10 و11، ليصبح راتب المعلم الفلسطيني مثل راتب المعلم الليبي.

وأوضح أن السفارة الفلسطينية لدى ليبيا تواصل متابعتها لأوضاع الجالية الفلسطينية هناك، وتقوم بعقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين والوزراء الليبيين والجهات الليبية الرسمية ذات الاختصاص، بهدف توفير أفضل شروط الإقامة لها، وتقديم الخدمات على الأصعدة كافة.

وأعرب المسؤول الفلسطيني عن تقدير بلاده للمواقف الليبية الداعمة لحقوق الفلسطينيين، ولجميع التسهيلات التي تقدمها للجالية هناك.

ويقدر عدد أفراد الجالية الفلسطينية في ليبيا بنحو 20 ألفاً، يتوزعون على المدن الرئيسية، وفق معطيات دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2018.