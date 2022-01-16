السويح: هناك توجه واضح لإطالة مدة إجراء الانتخابات أطول وقت ممكن

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح إن عقيلة صالح لم يخرج من المناكفات حتى يعود إليها.

السويح أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن “نائبه النويري لا يمكنه التصرف دون التشاور مع صالح، أي أن الأمر برمته تبادل أدوار، حتى وإن قام النائب بإصدار بعض القوانين سوف يقيمها عقيلة ويقوم بإلغائها”.

وتابع: “وفيما يخص تغيير الحكومة فهو هدف عقيلة وبعض النواب وبعض الأطراف الأخرى، بحجة أن الدبيبة يقوم بصرف الأموال العامة دون تحقيق فائدة ولم يلتزم بالخطة التي جاء من أجلها، وهناك بعض الخلافات الأخرى بينه وبين عقيلة إلا أن هناك توجهًا واضحًا لإطالة مدة إجراء الانتخابات أطول وقت ممكن”.

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