“مكافحة الأمراض” يُسجّل 13 وفاة و867 إصابة بفيروس كورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد 13 وفاة وأكثر من 850 إصابة بفيروس كورونا، من إجمالي نحو 5 آلاف عينة في آخر تحديث للمركز، بنسبة إيجابية بلغت 15%.

وأكدت بيانات المركز الوطني للوقاية من الأمراض، أن نحو 130 مريضاً بالفيروس في ليبيا في حالة صحية حرجة بسبب تداعيات الإصابة.

ويقابل ارتفاع أعداد الإصابات تجاهل المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس، في وقت تقل فيه الفحوصات في معظم أرجاء البلاد، ما جعل مختصين في مجال الرعاية الصحية يؤكدون أن الأعداد الحقيقية للمصابين تفوق الأرقام المعلنة، لا سيما بعد ظهور متحور أوميكرون الذي حذر بعض العلماء من أنه لن يكون الأخير.

وتوقع المختصون ظهور مزيد من المتغيرات المثيرة للقلق من بعده، لكون المتحور الجديد أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة، كما أنه أكثر مقاومة للقاحات، ما يزيد من فرص ظهور متحورات أُخرى بسببه ذات تأثيرات كبيرة جدا، بحسب خبراء.

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