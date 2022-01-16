تجدد الانتقادات لسياسة واشنطن في ليبيا وسط تحركات أممية لرسم خارطة جديدة

كشفت مؤسسة المجلس الأطلسي الأميركية، أن سياسات الولايات المتحدة في ليبيا كانت خاطئة ومتقاعسة في تسوية الأزمة الليبية، وسط تحركات أممية تقودها المستشارة ستيفاني وليامز مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، بهدف رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة في البلاد.

لا مخارجَ واضحةً للأزمة الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، ولكن مساعي الحل تسير على السكة الخارجية مع جهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي تحاول موازنة الأوضاع المتشابكة على الصعيد السياسي، وداخليًا مع مساعي مجلس النواب الذي من المقرر أن يعقد يوم غد جلسة وصفهَا المراقبون للمشهد بالحاسمة، خاصة وأنها تمهد لرسم خارطة طريق جديدة تقود المرحلة المقبلة للدولة.

وفي ظل غياب التوافق بين الأطراف الليبية، تبقى الضمانات الدولية الحل لتهيئة حقيقية لانتخابات الرئاسة والبرلمان، ولكن هناك انتقادات وجهت مؤخرًا بشأن دور واشنطن المتقاعس في ليبيا، والتي تقودها المستشارة وليامز، حيث بَاتت تخوض معترك غير واضح المعالم ضمن جولاتها ولقاءاتها مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، كان أبرزها لقاءاتها الأخيرة بالعاصمة التركية أنقرة والتي لم تحظ بالاهتمام اللازم خلال زيارتها لبحث أفق الحل السياسي في الملف الليبي وهي خطوة قال مراقبون إنها رسالة واضحة على أنه لا كلام سياسيًا بشأن ليبيا مع موظفة درجة ثانية في الدبلوماسية الأميركية.

وفي ظل تحركات ويليامز على أكثر من مستوى من أجل إعادة النقاش في ليبيا حول موضوع الانتخابات وتحديد موعد واضح لإجرائها بعد فشل إجرائها في ديسمبر الماضي بسبب خلافات قانونية وإجرائية تجاه الانتخابات من الأطراف الليبية المتداخلة في العملية، إلا أن واشنطن لا تملك عصا سحرية لصنع حل لعقبات الانتخابات، وسط صراع دولي على قيادة الأزمة الليبي.ة