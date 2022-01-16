البابا لـ«بوابة إفريقيا»: يجب إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

16 January, 2022

شدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، على ضرورة التركيز على إجراء انتخابات برلمانية للتخلص مما وصفها بـ “الأجسام المشوهة التي سيكتب التاريخ عنها كثيراً بأنها اسوء برلمان منذ نشأتها”.

وقال البابا في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن كل ما يحاول أن يقوم به مجلس النواب الآن هو وضع خارطة “تمديد” جديدة لاستمرار عمله لمدة لا تقل عن خمس سنوات، من خلال القضاء على مشروع الدستور “المهدد لوجوده” بعمل لجنة لتعديل “المواد الخلافية” في انتهاك واضح للإعلان الدستوري، وحتى قراراته بإصدار قانون الاستفتاء، حارمين الشعب من حقه في قول كلمته، ومتناسين أن من يطلب الاجماع يطلب المستحيل، ثم اعتماد حكومة جديدة وتقاسم وزاراتها وبالتالي ضمان مصالحهم”.