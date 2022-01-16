بالصور.. وقفة احتجاجية ضد تعطيل زيارة الدبيبة إلى غات

نظم مشايخ وأعيان وفعاليات شبابية في غات وقفة احتجاجية ضد تعطيل الزيارة التي كانت مقررة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للمدينة، يوم الجمعة.

ووصف بيان صادر عن المحتجين تلك الأفعال بـ«المشينة واللا مسؤولة» التي تحجب الحكومة عن توفير المتطلبات التي وصفوها بالضرورية لهم، والتي ستُسهم في توفير واستكمال المشاريع الخدمية بالمنطقة. مشيرين إلى أن «الجهة التي اقتحمت وأغلقت المطار جهة غير معروفة التبعية» على حد وصفهم.

وكشفت مصادر محلية في غات فشل زيارة الدبيبة للمدينة للمرة الثانية بعد إلغاء زيارة سابقة إلى غات في أكتوبر الماضي؛ بسبب عدم التنسيق المسبق مع القوات الأمنية في المطار.

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وطالب الأعيان والمشايخ والأهالي «البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي والقيادة العامة بالتدخل السريع وإيجاد حلول لمثل هذه المشكلات ومحاسبة من قاموا بهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية».

وقال الموقعون على البيان إن «غات مدينة السلام ترحب بكل من أراد السلام والخير لكل أبناء هذه البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا، وستبقى الحصن الحصين لبلادنا ليبيا».

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية في غات ضد تعطيل زيارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى المدينة، 16 يناير 2022. (بوابة الوسط)