اوحيدة: البرلمان لا يلتفت إلى ما تقوله وليامز أو أي سفير أجنبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب لا يلتفت إلى ما تقوله المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز أو أي سفير أجنبي؛ نافيًا علاقة النواب بتوقف مسار الانتخابات.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنهم سينظرون في الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة الإثنين في إمكانية إجراء الانتخابات في المدى المنظور، لكن بوجود سلطة تنفيذية قادرة على التغلب على حالة القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الاستحقاق في موعده.

واتهم عضو البرلمان حكومة الوحدة بأنها لم تكن في المستوى، وبعدم قدرتها على الإيفاء بالكثير من الاستحقاقات التي جاءت في خارطة الطريق، وفق قوله.

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