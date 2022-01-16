مخاض سياسي تعيشه ليبيا والكل ينظر بعين الأمل لجلسة النواب

زخم واجتماعات ولقاءات تسبق جلسة مجلس النواب في طبرق، يوم الاثنين والتي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

الجلسة ستكون الأولى التي يترأسها المستشار صالح منذ خروجه في إجازة امتثالًا لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان.

جلسة النواب ينتظر أن تبحث وتناقش بشكل مستفيض النتائج التي توصلت لها لجنة خارطة الطريق التي شكلها البرلمان والتي عقدت عدة اجتماعات في طرابلس وبنغازي مع عدد من الشخصيات والكيانات الهامة وذات التأثير في الملف الليبي.

من جانب أخر طفت على السطح مطالب لخمسة عشر نائبًا بضرورة إقالة حكومة الدبيبة والتي وصفها بيان النواب بالحكومة الفاسدة وتبرأوا من أفعالها منذ نهاية مدتها القانونية بل وطالبوا النائب العام بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة ووزرائها بتهم الفساد.

وفي سياق ليس ببعيد عن النواب وجلستهم المنتظرة وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لمطار الأبرق السبت وأجرى لقاءً مع رئيس مجلس النواب في القبة بحضور عدد من النواب لقاء كانت التصريحات حوله عامة وشاملة كان أبرز ما فيها مناقشة الملف الليبي والأزمة الراهنة لكن كواليسه لاتزال غامضة لاسيما أن اللافي لم يعتد زيارة القبة طوال الأشهر العشرة الماضية.

مخاض سياسي تعيشه ليبيا والكل ينظر بعين الأمل لجلسة الاثنين في طبرق على أمل أن تحمل أية معلومات عن انتخابات رئاسية وبرلمانية انتظرها الشعب لسنوات وزاد شوقهم لها خلال العام المنصرم لكن الخوف من أن يتمخض الجبل فيلدَّ فأرًا.