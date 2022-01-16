الزوي لـ«بوابة إفريقيا»: ليبيا تدفع ثمن ملف الهجرة غير الشرعية لأوروبا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

16 January, 2022

وصف المرشح الرئاسي ونائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق الزوي، الشعب الليبي وليبيا بشكل عام بأنها “البريء المجني عليه” فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال الزوي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “ليبيا تدفع ثمن أزمة الهجرة إلى أوروبا وهي لا علاقة لها به الملف، فليبيا تعتبر نقطة عبور”، مشيراً إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية هو مسؤولية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأشار الزوي، إلى أن الاتحاد الأوربي يقف موقف المتفرج من أزمة الهجرة إلى أوروبا ولم يقد الدعم اللوجيستي أو التقني لتقنين أو تخفيف حدة الأزمة.