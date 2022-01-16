صحيفة روسية: موسكو غاضبة من المستشارة الأممية بشأن ليبيا

يُتوقع أن تصل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم غد الإثنين؛ لإجراء محادثات مع الخارجية الروسية.

وتشير صحيفة actualnews إلى أن نائبة وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين تنوي الحديث مع ويليامز، حول مهامها في ليبيا، خصوصاً في ظل ما يثار عن أن الأخيرة تجاوزت سلطاتها لفترة طويلة، وتضيف المصادر أن ويليامز هي مجرد مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا وليس لها الحق في اتخاذ قرارات مهمة.

وبحسب الصحيفة فإن فيرشينين ستطلب تفسيرًا من ويليامز فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، خاصة بعد أن تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر من العام الماضي.

واتهم المحلل العسكري الروسي بوريس روزين ويليامز بالتورط في عرقلة عملية السلام في ليبيا، فهو يرى أن المستشارة الأممية لم تفعل شيئًا للمساعدة في التغلب على الأزمة المرتبطة باختيار المرشحين لانتخاب رئيس ليبيا، مضيفاً أنها ساهمت أو على الأقل وجّهت المفاوضات إلى طريق مسدود.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية