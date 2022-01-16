النائب الثاني رمضان أبو جناح يبحث أوضاع شريحة ذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية

طرابلس 16 يناير 2022 (وال)- استقبل نائب الثاني لرئيس الحكومة السيد رمضان أبوجناح اليوم الأحد، رئيس رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة وادي الشاطئ، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الإعاقة خالد حمودة، ورئيس أكاديمية المجد لكورة القدم في وادي الشاطئ محمد إبراهيم.

واستعرض اللقاء المشاكل والتحديات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا عامة ومناطق الجنوب خاصة ، والأوضاع العامة لشريحة ذوي الإعاقة بالمنطقة الجنوبية، كما ناقش قرار الحكومة والقاضي يإنشاء مركز إيوائي للمعاقين بمنطقة سبها، حيث تم عرض الإحصائيات المتعلقة بهذه الفئة والحقوق التي يكفلها لهم القانون.

وفي سياق متصل؛ طرح موضوع صيانة مقار ذوي الإعاقة في المنطقة الجنوبية ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة لإحياء المشاريع التنموية.

من جهته، أشار السيد النائب على ضرورة تفعيل القوانين والتزام الحكومة وصندوق التضامن الاجتماعي، بتسديد الإعانات التي أقرها لهم القانون وكذلك امتيازات التنقل والسفر الداخلي والخارجي.

وأكد سيادته على إنه سيتم تخصيص القيم اللازمة للتسديد، وأوصى بضرورة تفعيل القوانين المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة، وذلك انطلاقاً من الإهتمام الذي توليه الحكومة هذه الفئة من ذوي الإعاقة، ونفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء السيد عبدالحميد الدبيبة، بضرورة تنفيذ القوانين ذات العلاقة بهذه الفئة.

وأكد السيد أبوجناح خلال هذا اللقاء ،دعمه الكامل لكل الإجراءات المتعلقة بتحسين الخدمات لهذه الفئة، مؤكدة بأن وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسها رئاسة الوزراء بصدد إطلاق العديد من المبادرات من أجل الوصول إلى أفضل الخدمات لهذه الشريحة ،وذلك انطلاقا من الإهتمام الذي توليه الحكومة بهذه الفئة من ذوي الإعاقة. (وال) ح س/ ر ت

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