إنتاج النفط انتعش مرة أخرى – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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أكد وزير النفط والغاز محمد عون لصحيفة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأحد أن إنتاج النفط انتعش مرة أخرى. بعد انتهاء الحصار المفروض على الحقول الغربية وإعادة فتح الموانئ في الشرق.

وأوضح محمد عون أن الإنتاج بلغ حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وقد كان هذا المستوى هو الطبيعي قبل أن تضرب جولة من الإغلاقات منشآت النفط.

وأشار إلى أن الإغلاق أواخر العام الماضي أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي. حيث أصبح 700 ألف برميل.

وفي سياق متصل قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن نهاية 2021 سجلت انتعاشةً وحققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016.

وأضاف صنع الله أن أسعار النفط لم تبلُغ أعلى مستوياتها بعدُ، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع ما لم تتغير أساسيات السوق وزيادة الاستثمار العالمي في المنبع والمصب.

وأوضح أن قدرة قطاع النفط الليبي على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية، ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لا سيما في ظل شح الميزانيات.

وشدد على دوائر اتخاذ القرار في البلاد معالجة الميزانيات المعطّلة والمعطوبة، وألّا تتعامى عن سلامة الأصول النفطية التي يجب المحافظة عليها.

ولفت إلى أنه في 2020، تحفظت المؤسسة على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب. لتحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، فأنقذت البلاد من شبح الحرب والإفلاس. وحققت فوائض مالية خلال 2021.

وقال :”لولا هذه الخطوات التي فرضتها الظروف لكانت الخزانة العامة الآن فارغة والعجز يسيطر على الموازنة. ولبلغت احتياطيات المركزي أدنى مستوياتها”.

وتابع :”الرابحون من استثمار الإتاوات والضرائب المحتجزة هم أبناء الشعب الليبي. والمؤسسة تطمئن الجميع أنها الحارس الأمين لثروة البلاد النفطية”.